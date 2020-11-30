DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gündemi değerlendirdi!

“Bu sistemin adını ‘Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ koydular. Ancak bu sistemde olması beklenen bir cumhurbaşkanlığı makamı ve cumhurbaşkanı yok. Şu an o koltuktaki kişi, parti genel başkanlığı, belediye başkanlığı, hatta genel müdürlük, daire başkanlığı gibi konularla uğraşıyor ama öngörüldüğü gibi bir cumhurbaşkanlığı yapmıyor. Bu sistemle birlikte Sayın Erdoğan her şey oldu ama Türkiye'nin ihtiyacı olan bir cumhurbaşkanı olamadı” dedi.

Babacan, şu anda işsizliğin tarihi rekor seviyeyede olduğunu belirterek şunları söyledi:

Ülkemizde beyan edilen ücretlerin yüzde 42'si asgari ücret iken yüzde 82'si ise asgari ücretin iki katından az. Çalışanların yaklaşık yüzde 80'i, ayda 5 bin liranın altında bir gelirle ailesini geçindirmek zorunda. Hükûmetin zenginleşmeden, refahtan anladığı üç beş tane zengin türetmek. Onlar zenginleşirken bu halk fakirleşti. Onlar zenginleşirken bu halk sosyal yardımlara muhtaç hale geldi.

Şu anda işsizlik tarihi rekor seviyeyede. Neyi teslim ettiysek batırdılar. Ama değerli arkadaşlar, biz işsizliği düşürdük, yine düşürürüz. İş bulamamak gençlerimizin kabahati de değildir. Kaderi de değildir. Öncelikle yatırımlar için güven ortamını sağlayacağız. Güvenin olmadığı yerde yatırım olmaz.