DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gündemi değerlendirdi!
Zonguldak'ta partililerle buluşan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, dolar ve euro karşısında yıl başından beri ciddi değer kaybeden TL'yi hatırlatarak hükümete sert sözlerle yüklendi.
POLİTİKA 08.11.2020, 14:46 08.11.2020, 19:08
Zonguldak'ta partililerle buluşan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, dolar ve euro karşısında yıl başından beri ciddi değer kaybeden TL'yi hatırlatarak hükümete sert sözlerle yüklendi
Ülkedeki Ekonomik krizin, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dolayı olduğunu savunan babacan şöyle konuştu
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