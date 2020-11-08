DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gündemi değerlendirdi!

Zonguldak'ta partililerle buluşan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, dolar ve euro karşısında yıl başından beri ciddi değer kaybeden TL'yi hatırlatarak hükümete sert sözlerle yüklendi

Ülkedeki Ekonomik krizin, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dolayı olduğunu savunan babacan şöyle konuştu