DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gündemi değerlendirdi!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin Sakarya il kongresinde konuştu.

POLİTİKA 14.11.2020, 17:33 14.11.2020, 20:10

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştiren sözlerle eleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan şunları söyledi.

Ekonomi yönetimini de eleştiren babacan sözlerine şöyle devam etti.

#Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
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