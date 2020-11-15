DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gündemi değerlendirdi!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Elazığ 1. Olağan Kongresi'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu.
POLİTİKA 15.11.2020, 14:43 15.11.2020, 19:32
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Elazığ 1. Olağan Kongresi'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Hükümete Kanun Hükmünde Kararnameler üzerinden tepki gösterir babacan şunları söyledi.
Her gün açıklanan koronavürüs tablosunu da eleştiren babacan sözlerine şöyle devam etti.
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