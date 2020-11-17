DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gündemi değerlendirdi!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ağrı'da katıldığı törende gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Babacan'ın hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer partililerin yıllardır kullandığı 'saray' söylemlerini kullanan Ali Babacan, Türkiye'de yoksulluğu yükseldiğini ve durumun kötüye gittiğini söyledi.

Babacan, "Yazlık ve kışlık saray yapanların iktidarına son vereceğiz" dedi.

Halkın yoksullaştığını, iktidarın zenginlik içinde olduğunu söyleyerek Ağrı'da oy devşirmeye çalışan Ali Babacan, AK Parti iktidarının gitmesi durumunda ülkenin zenginleşeceğini savundu.