DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Van'da konuştu!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Van İl Kongresi'nde konuştu. Hükümetin hukuk reformu açıklaması eleştirdi.
POLİTİKA 16.11.2020, 17:47
Hukuk reformundan bahsedenlere sesleniyorum: Servet Turgut’a ve Osman Şiban’a yapılanları açığa çıkarın. Gereğini yapmazsanız, bu millet sizi “işkenceyi geri getiren iktidar” olarak hatırlayacak"
Babacan ekonomi yönetimini de eleştiren babacan sözlerine şöyle devam etti
Şimdi kalkıyorlar, yaptıkları iyi icraatları sıralarken bizim dönemimizde olanları sayıyorlar. Yahu onları biz yaptık. Ülkemizin demokrasisini ve ekonomisini size rağmen geliştirdik. Türkiye hukuk ve ekonomi göstergelerinde bizden sonra geriledi.
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