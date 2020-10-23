Deva Partisi Genel Başkanı Babacan gündemi değerlendirdi!
Kırşehir'de partilerle buluşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomi üzerinden iktidarı hedef aldı.
POLİTİKA 23.10.2020, 17:05 23.10.2020, 19:41
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Kasayı Boşaltanlara Soruyorum. Vicdanınız Sızlamadan Nasıl Çarçur Ediyorsunuz Bu Milletin Kaynaklarını? Har vurup harman savururken hiç mi durup düşünmüyorsunuz? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor?" diye sordu.
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