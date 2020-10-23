Deva Partisi Genel Başkanı Babacan gündemi değerlendirdi!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Kasayı Boşaltanlara Soruyorum. Vicdanınız Sızlamadan Nasıl Çarçur Ediyorsunuz Bu Milletin Kaynaklarını? Har vurup harman savururken hiç mi durup düşünmüyorsunuz? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor?" diye sordu.