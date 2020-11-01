Deva Partisi Genel Başkanı Babacan gündemi değerlendirdi!
Deva Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Şanlıurfa il kongresine katıldı.
POLİTİKA 01.11.2020, 17:09
Babacan burada yaptığı konuşmada ekonomi üzerinden iktidara yüklendi.
“Vatandaşlarımız gerçekten işsizlik sorunu altında eziliyor hayat pahalılığı altında eziliyor. Gerçekten durum çok çok ciddi ve bu problemi çözecek bir vizyon bugünkü hükümette yok hatta problemleri inkar ediyorlar. Problemleri inkar eden bir zihniyet var. Tabi ekonomiyle ilgili sorunlar sadece ekonomi politikalarıyla çözülmüyor. Türkiye’de bir adalet sorunu var, Türkiye’de bir özgürlük sorunu var, bir demokrasi sorunu var, bir hukuk sorunu var.”
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