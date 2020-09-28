DEVA Partisi'nden 'eğitim politikası'na tepkisi!
DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Zehra Zeynep Dereli, iktidarın koronavirüs sürecindeki eğitim politikaları hakkında konuştu
POLİTİKA 28.09.2020, 17:12 28.09.2020, 21:14
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Dereli Hükümetinin Kovid-19 sürecinde eğitimde sınıfta kaldığını belirtti
"Hükümet, ne yazık ki koronavirüs sürecinde eğitim politikaları kadar önemli, ülkenin geleceğini belirleyici bir alanda sınıfta kaldı. Sınav sorularını, sınav sistemini değiştirdikleri gibi koronavirüs zamanında da eğitimi bir yapboz tahtasına çevirdiler.
"GEREKLİ ALTYAPIYI HAZIRLAMAMIZ LAZIM"
Koronavirüsün dünyada çıkışı Ocak ayıydı, bugün Eylül ayındayız. Hâlâ eğitimde ne yapacağımıza dair önümüzde bir yol haritası yok. Milli Eğitim Bakanı ve hükümete sesleniyoruz; lütfen artık önümüze yol haritasını koyunuz. Hepimiz önümüzü görmek istiyoruz. Eğer evden eğitime devam edilecekse bunun için gerekli altyapıyı hazırlamamız lazım.
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