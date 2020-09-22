DEVA Partisi'nden hükümete 'kısıtlama' çağrısı!

DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Medeni Yılmaz, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı kovid-19 verilerine ve sürecin yönetimindeki yanlışlara ilişkin açıklama yaptı.

“ANADOLU BU ORANLARI DOĞRULAMIYOR”

Yılmaz “Anadolu’dan birçok yerden aldığımız bilgiler Sağlık Bakanlığı’nın verdiği oranları doğrulamıyor” diyerek, koronavirüs hastalarının yoğun bakım sırası beklediğini vurguladı.

“SOSYAL ALANLARIN TEKRAR KAPATILMASI LAZIM”

Yılmaz açıklamasında sosyal alanların tekrar kapatılması lazım İfadeleri de kullandı.

“Şu anda ülkemizde şehirlerarası seyahatler çok rahatlıkla eskisinden daha fazla yapılıyorsa, sosyal alanlar eskisinden daha etkin kullanılıyorsa, turizm bölgelerinde yoğunluk eskisini aratmıyorsa, şehir içlerinde ve dışlarında hiçbir alanda hiçbir sınırlama yoksa, bu gerçekten bizi ürkütmelidir, korkutmalıdır. Topluca kullanılan sosyal alanların çok büyük bir kısmının mutlaka tekrar kapatılması lazım. Tıpkı mart, nisan, mayıs aylarında olduğu gibi. İfadeleri de kullandı.