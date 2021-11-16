Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın sonuna kadar ortağıyız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız, anca beraberiz kanca beraber olacağız." dedi.

POLİTİKA 16.11.2021, 11:17 16.11.2021, 12:40
Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın sonuna kadar ortağıyız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, il il Anadolu'yu gezdiklerini, adım adım 2023'e yürüdüklerini söyledi.

Yürüyüşlerinin, "korkaklara karşı cesurların yürüyüşü" olduğunu dile getiren Bahçeli, "Biz yürüyünce korkaklar sinecek, zalimler kaçışacak, fitne barikatları yıkılacak, karamsarlık bulutları dağılacaktır." diye konuştu.

Türkiye'yi karış karış dolaştıklarını, gönüllere misafir olduklarını belirten Bahçeli, "MHP olarak aziz milletimizle buluşmaya, konuşmaya, dertleşmeye, fikir alışverişine, hevesle, heyecanla, yüksek bir hedefle devam ediyoruz. Hem adımlarımızı hem de saflarımızı sıklaştırıyoruz. Mücadelemizi sabırla, sağduyuyla, samimiyetle yoğunlaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

"Bizim anketimiz tuttuğumuz eller, girdiğimiz gönüller"

Bahçeli, 30 Ekim'de "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" temasıyla başlattıkları siyasi çalışmaları, bir gönül seferberliği kıvamında Türkiye'nin her köşesine yaygınlaştırdıklarını, bugüne kadar 40 ile giderek vatandaşlarla kucaklaştıklarını ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini bildirdi.

Program kapsamında esnaf, çiftçi, işçi, memur, muhtar, emekliler ve meslek örgütleriyle görüştüklerini, düşüncelerini öğrendiklerini anlatan Bahçeli, "Hamdolsun teşkilatlarımız disiplinli, dengeli ve düzeyli olmakla birlikte diridir, dirayetlidir, dinamiktir ve meselelerin takipçisidir." sözlerini sarf etti.

Her kademedeki teşkilat mensubunu, fedakarca çalışmalarından dolayı kutlayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Siparişle çalışan kamuoyu araştırma şirketlerinin abuk sabuk anketleri neyi söylerse söylesin 2023, Cumhur İttifakı'nın, Türk milletinin, Türkiye'nin zafer yılı olacaktır. Bizim anketimiz tuttuğumuz eller, girdiğimiz gönüller, tebessümle parlayan yüzler, konvoylarımızı selamlayan yürekler, kucak açan müşfik bedenler, dua eden ihlaslı kalpler, yapılan köprüler, açılan yollar, devasa şantiyelerdir, ezcümle büyüyen Türkiye'dir. Bizim anketimiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarıdır. Bizim anketimiz, coğrafyanın dört bir yanında kahramanca ve dik duruşla mücadele eden, 'Türkiye'yi yarı yolda bırakmayacağım' diyen sessiz çığlık, seciyesi göz kamaştıran aziz millet evlatlarıdır. Yok, 'MHP'nin oyu buymuş', yok, 'AK Parti'nin oyu şuymuş' diyerek, aldıkları paranın bedelini, yalan anket düzenleyerek ödeme kuyruğuna giren kurşun askerler, sözüm sizedir; Türk milletinin, bağımsızlığına, muazzam eserlere, dev yatırım hamlelerine nasıl sahip çıktığını eninde sonunda göreceksiniz, yediğiniz şamarı ömrünüz boyunca unutamayacaksınız."

"Milliyetçi Hareket, kulislerin partisi değildir"

Hiç durmayacaklarını ve duraklamayacaklarını, Cumhur İttifakı olarak hep bir adım önce olacaklarını vurgulayan Bahçeli, "Hep daha ileriye bakacağız, asla oyalanmayacağız, bir günümüzü diğeriyle eşitlemeyeceğiz." mesajını verdi.

MHP lideri Bahçeli, "Milliyetçi Hareket; kulislerin, lobilerin, çıkar gruplarının, karanlık senaryoların partisi değildir, haciz altında iradesine ipotek koyulmuş bir parti hiç değildir. Bugüne kadar olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. MHP'nin kökü mazide, kökeni Türk tarihinde, közü Türk kültüründe, ruhu ise tamamıyla büyük Türk milletindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet'in 100. yılına, tertemiz umutları bağladıklarını ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"21. yüzyıla Türk mührünün vurulması, yeni bir Türk mucizesinin yaratılması, Türkiye'nin medeniyetler zirvesine sıçraması için yola koyulduk. 'Sefer bizden zafer Allah'tandır' dedik. Cumhur İttifakı olarak muazzez ve muazzam bir siyaset ahlakıyla kenetlendik, milletimize, ülkemize, gelecek nesillere karşılıksız hizmetle mükellef olduğumuzun bilinciyle duruşumuzu güçlendirdik. Cumhur İttifakı halinde atacağımız her adım daha huzurlu, daha güvenli bir Türkiye'ye doğru bir yol alıştır. Bilhassa söylemek isterim ki Cumhur İttifakı'nda çatlak patlak olmaz, ama ittifakımızı hazmedemeyip çatır çatır çatlayanların varlığı ise her türlü izahtan varestedir.

Cumhur İttifakı; geçmişle gelecek arasındaki köprüdür, Türkiye sevdasının siyasi bir hüviyete bürünerek kökleşmesidir. Bizim ittifakımız proje, plan veya pazarlık usulüyle tescillenmiş bir ittifak olmayıp Türk milletinin özlemlerinin tezahürü, Türkiye'ye ölüm fermanı hazırlatmak için kolları sıvayan iç ve dış yıkım cephesine karşı mukadder direnişin tecessümüdür. Biz, başkalarına başkalaşarak siyasi çizgisine yabancılaşan siyasetçilere, fırsat düşkünü siyasi ittifaklara kesinlikle benzemeyiz. Başkaları gibi gözü başka kaşı başka oynayanlarla mukayese edilemeyiz. Dili başka, dimağı başka, fikri başka, zikri bambaşka olanlar gibi de davranamayız."

#MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 16 Kasım 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6