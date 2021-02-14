Devlet Bahçeli: PKK’nın sonu göründü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşın PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmesiyle ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Devlet Bahçeli, öncelikle Pençe Kartal-2 Harekatı'nın başarıyla icra edildiğini belirtip, kahraman Mehmetçik'i tebrik etti.

"HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

Hiç kimse şablon ve bildik ezberlerin arkasına saklanamayacaktır. Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş demektir. Ve teröristtir.

Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızı, Milli Savunma Bakanımızı, komuta heyetimizi ve harekâta katılan bütün kahraman askerlerimizi yürekten kutluyor, hepsine teşekkür ediyorum.

"PKK'NIN SONU GÖRÜNDÜ, HERKES TARAFINI SEÇMELİ"

Hainlere göz açtırmadılar, manevra sahası bırakmadılar. Nitekim PKK’nın sonu da göründü. Herkes tarafını ve tercihini yapmalıdır: Ya hıyanet ya hidayet, ya melanet ya da millet."