Devlet Bahçeli: Seçimler 2023 yılında yapılacaktır

Türkiye'nin gündeminde erken seçim olmadığını vurgulayan MHP Lideri, Atatürk'e hakaret iddialarına da değinerek, "Atatürk olmasaydı kulağınıza ezan mı okunurdu" dedi.

POLİTİKA 01.06.2021, 11:48 01.06.2021, 12:22
Devlet Bahçeli: Seçimler 2023 yılında yapılacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Devlet Bahçeli, konuşmasında, son günlerde artan 'Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret' iddialarını ve erken seçim tartışmalarını ele aldı.

"GİZLİ FETÖ'CÜ OLUP OLMADIKLARI İNCELENSİN"

"Atatürk bizim börkümüz, birliğimiz, simgemiz." diyen Bahçeli, iddialara sert açıklamalarıyla yanıt verdi.

Atatürk'e tahammülsüzlüğün, Türkiye Cumhuriyeti'ne tahammülsüzlük olduğunu söyleyen Bahçeli, "Baş giderse börk gider. Börk giderse il gider, iffet gider. Allah muhafaza bir daha da geri gelmez. İdeolojik dogmalarla, ilkel bir taassupla Atatürk düşmanlığı yapmak hıyanete hizmettir. Ayasofya açılmışken, Taksim Camii'nin manevi hayatımıza kazandırılmışken, nükseden Atatürk alerjisinin esas gerekçesini nasıl okumalıyız? Kutuplaşmayı teşvik etmeye kimin, ne hakkı vardır? Suyu bulandıran, ortamı kızıştıran, bunu da Müslüman kisvesi altında yapan kişilerin bu yaptıkları provokasyondur. Maksatları araştırılmalıdır. Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları incelenmelidir. İnanç sahibi insanlarımızı üzmek, bugünkü AK Parti hükümetini töhmet altında bırakmak temiz bir mizacın sonucu değildir. Herkes uyanık olmak zorundadır. Atatürk'e bühtan edenlerin milletimizin gözünde zerre değeri olmayacaktır. Atatürk ortak paydamızdır. Kim saldırıyorsa, kimin kötü sözü dokunmuşsa ya soyunda ya da mazisinde bir mahcubiyeti vardır. Atatürk'e hakaret mukadderatımıza husumettir.

"ATATÜRK OLMASAYDI KULAĞINIZA EZAN MI OKUNURDU"

Atatürk'e dil uzatanlar daha iyi Müslüman olduklarını mı sanıyorlar? Ey kendini bilmez akılsızlar, Atatürk'ümüzden ne istiyorsunuz? O tarih sahnesine çıkmasaydı doğduğunuzda kulağınıza ezan mı okunur, yoksa vaftiz mi ettirilirdiniz? Atatürk'e saldıran zavallılar, sizin Don Kişot'tan ne farkınız vardır? Dirilere olduğu gibi ölülere sövmek Hz. Peygamber tarafından yasaklanmıştır. Ölülerin arkasından kötü konuşmamak Müslümanların güzel geleneklerinden birisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir. Atatürk Türkiye'dir, Atatürk Cumhuriyet'tir. Onu rahmetle anmak, saygı duymak, eserlerine sadık kalmak her Türk evladı için emeldir. Atatürk'ten elinizi çekin, dilinizi susturun. Anıtkabir ile Kocatepe arasında çekilmiş çelikten bir halat olan MHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sonuna kadar sahip çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

"ZİLLET İTTİFAKIN ÇATISINDA BULUŞAN PARTİLER..."

Türkiye'yi meşgul eden her sorunla ilgili düşüncelerinin, yapıcı önerilerinin MHP muhaliflerinin dahi bildiği ve tasdik ettiği bir gerçek olarak meydanda bulunduğunu aktaran Bahçeli, "MHP Milliyetçi Hareket Partisi olarak kendimize güveniyoruz, milletimize inanıyoruz." dedi.

Türkiye'yi kötüleme yarışı içine girenlerin milli özgüveni aşındırmak isteyen "çorak zihniyetlerden" başkası olmadığını ifade eden Bahçeli, "Öldük, bittik, tükendik, mahvolduk, bizden bir şey olmaz teranelerine hapsolan süfli çevrelerin bizatihi Türk milletiyle ilgili sorun ve sıkıntıları olduğunu görmek ve deşifre etmek lazımdır. Bugünkü siyasi panoramadan bakınca zillet ittifakının çatısı altında buluşan partilerin içine düştükleri zaaf ve açmazların temelinde objektif bir değerlendirmeyle söylersek bu tespitimizin yattığı görülecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Bahçeli: Seçimler 2023 yılında yapılacaktır #1

"SİYASİ MÜCADELE MERTÇE, ADAM GİBİ YAPILMALI"

Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

"Siyasi mücadelenin bir ahlakı olmalıdır. Siyasi mücadele dürüstçe, mertçe, adam gibi yapılmalıdır. Tarihin her devrinde, amaca giden her yolu meşru ve mubah görenler tehlike saçan irtibat ve iş birliği içine girmekten kaçınmamışlardır. Çünkü fazilet ve ferasetleri kuru, fikir ve fiilleri kördür. İlkesizlerin bağımsız bir iradesi olamaz. İradesi esir düşenler için ülke ve ülkü diye bir meselenin esamisi okunamaz. Bu eyyamcı tipler, gelene ağam gidene paşam diyecek kadar çıkarlarına düşkündür. Bunları kimler kafa kola almışsa, onlarla ahbap çavuş ilişkisine girerler. Zillet partileri, kağıttan kaplan olmaları şöyle dursun, zalimlerin elindeki yedili kozdur. İkbal kaygıları her şeyin önündedir. Yeter ki ağızlarına bir parmak bal sürülsün, her yeri içi boşaltılacak arı kovanı zannederler.

Kapan üstünde peynir bile görseler, akara kokara bakmazlar, midelerine girecek bir lokmanın peşine düşerler. Sinek gibidirler, pekmezciyi hemen tanırlar. Kümesi iyi biliyor diye tilkiyi bekçi yapmaya kalkarlar. Gavurun ekmeğini yediler mi, kılıcını sallamaya başlarlar. Bunlara göre etek öpmekle dudak kirlenmez, eğilip diz çökmekle onur elden gitmez. Çobanla bir olup kuzuyu yerler, sonra da dönüp sahibiyle birlikte yas tutarlar. Hz. Ali'nin katili İbn-i Mülcem gibi ikiyüzlüdürler. Mescid-i Dırar'ın müdavimleri kadar fitnecidirler. Suret-i haktan görünseler de siret-i hakikatleri felakettir. Türkiye işte böylesi bir muhalefet yozlaşmasına alarm verici ölçüde maruzdur.

Devlet Bahçeli: Seçimler 2023 yılında yapılacaktır #2

"KILIÇDAROĞLU'NUN ZORLAMASI HANGİ KARANLIK MUHALİFLERİN SİPARİŞİ"

Demokrasi düşüncesi bir ülkeyi düşkün göstermenin bahanesi olarak gösterilemeyecektir. Destek arayanlar, dayanak araştıranlar iktidar vizesi için güç merkezlerinden medet umanlar zillet çukurundadırlar. Hırslarına yenik düşenler heveslerinin kurbanı olmaktan kurtulamazlar. CHP'nin durumunu başka nasıl izah edilebilir. İP'in süngü düşkün hali nasıl açıklanır. Erken seçime karşı olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu'na ne olmuştur? 1 yıl içinde değişen nedir?

Kılıçdaroğlu'nun erken seçim zorlaması, hangi karanlık muhaliflerin siparişidir. ABD'nin bazı Körfez ülkeleriyle hain senaryo üzerinde kafa yorduğuna dair iddialar havalarda uçuşmaktadır. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmayı amaçlayan örtülü operasyonlar, asimetrik tahrikleri yoğunluk kazanmıştır. Kılıçdaroğlu ve yandaşları bu operasyonun siyaset ayağıdır.

"SEÇİM 2023 YILINDA YAPILACAKTIR"

Biden'ın dümen suyuna gelen, kanlı teknesine bilen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin erken seçim isteği melanetin sözüdür. Türk milleti böylesi bir tuzağa düşmeyecektir. Oyun büyük, oyun sinsi, oyun karanlıktır. CHP Genel Başkanı bir an önce seçime gidilmesini istiyor, belli ki acelesi var. Daha da çirkefleşerek 'Milletten korkulur mu' diye soruyor. Asıl milli irade kalpazanının bizatihi zihniyeti olduğunu unutmuşa benziyor. Mafyayı Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı gören Kılıçdaroğlu, terör örgütlerinin neşesi, Türkiye düşmanlarının nesnesi olduğunu görmüyor.

CHP yönetimine siyasi propaganda üretiminin kimin yaptığı herkesçe bilinmektedir. Kılıçdaroğlu masal anlatmasın, ruh ikizi haline döndüğü mafyaya baksın. Mafyanın CHP'ye, tetikçi köşe yazarlarına nasıl nüfuz ettiğini bilmeyen kalmamıştır. CHP yönetimi öyle bir hale gelmiştir ki zehirli mantar gibi her dedikodunun etrafında biterler. Tek ayak üstünde 40 yalan söylerler. Kılıçdaroğlu fazla celallenme, heveslenme. Ülkemizin erken seçim gibi bir gündemi yoktur, bunu da kiralık aklından çıkarma. Demedi deme, adam sözü dinle. Seçimler 2023 yılında yapılacaktır. Seçimlere 754 gün kalmıştır. Hesaba 2 yıl 24 günlük süre vardır."

Devlet Bahçeli: Seçimler 2023 yılında yapılacaktır #3

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