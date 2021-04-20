Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları şöyle

"Önümüzdeki cuma göre TBMM'nin 101'inci açılış yıldönümünü kutlayacağız. 23 Nisan 1920 Cuma günü Ulus'taki Taş Bina'da Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı. Belirlenen mebuslar Ankara'da toplandı. İşgale, istilaya, ihanete karşı ilk Meclis'in eşsiz iradesiyle direnilmiştir. Kurucu kahramanlar milli iradenin özlemlerinden kopmamıştır. İlk Meclis, ordular kurup ordular yönetmiş, vatandan düşmanı söküp atmıştır.

Mondros Ateşkes anlaşması imparatorluğumuzun teslim belgesiydi. Osmanlı İmparatorluğu 1'inci Dünya Savaşı'ndan çıktığında 1 milyon kilometrekare toprağını kaybetmiş, bağımsızlık da elden çıkmıştı. Vatan coğrafyası ateş altına alınmıştı. İlk Meclis Anadolu bozkırından bir güneş gibi parladı. Ulus'ta tadilatı tamamlanmamış Taş Bina'da toplumun her kesiminden ortak paydaları vatanseverlik olan mebuslar bir araya geldi.