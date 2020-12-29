Erdoğan, CHP’ye Yüklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın son kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Muhalefete sert sözlerle yüklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa insan hakları mahkemesinin Selahattin Demirtaş kararına yönelik muhalefetin tavrında tepki gösterdi

Erdoğan aşı konusunda da tüm alternatiflerin değerlendirildiğini önceliğin ise yerli aşıda olduğunu söyledi