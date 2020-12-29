Erdoğan, CHP’ye Yüklendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın son kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Muhalefete sert sözlerle yüklendi
POLİTİKA 29.12.2020, 15:24 29.12.2020, 18:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın son kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Muhalefete sert sözlerle yüklendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa insan hakları mahkemesinin Selahattin Demirtaş kararına yönelik muhalefetin tavrında tepki gösterdi
Erdoğan aşı konusunda da tüm alternatiflerin değerlendirildiğini önceliğin ise yerli aşıda olduğunu söyledi
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