Erdoğan ve Merkel'den kritik görüşme! Nisan ayında resmen başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

NİSAN AYINDA TURİZM BAŞLIYOR

Görüşmede Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede ayrıca Almanya Başbakanı Merkel ile düzenli temas ve diyaloğun devamına büyük önem verdiğini ifade etti.

Erdoğan, salgınla mücadelede olumlu gelişmelerle birlikte nisan ayında turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını söyledi.

SURİYE'YE GERİ DÖNÜŞLER İÇİN MALİ DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’ye gönüllü geri dönüşler konusunda Avrupa Birliği’nin mali ve teknik destek vermesi gerektiğini belirtti. Erdoğan ayrıca Libya’da yeni hükümetin güvenoyu alarak bir an önce görevine başlamasının öncelik taşıdığını bildirdi.