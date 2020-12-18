Erdoğan ve Merkel video konferans ile görüştüler

Görüşmede Erdoğan ve Merkel iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususları ele alarak yeni dönemde AB-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin AB ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak istediklerini belirten Erdoğan, gösterdiği yapıcı katkı ve gayretleri için Merkel'e teşekkür etti.