Gelecek Partisi 3 fazlı Ekonomide Gelecek Modeli'ni açıkladı!
Eski Başbakan ve gelecek partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 3 fazın içeriklerini ve kapsamlarını anlattı.
POLİTİKA 16.06.2020, 14:09 16.06.2020, 18:17
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2001 krizinin içsel bir kriz olduğunu ve bu krizi aşmak için küresel imkanlar bulunduğunu söyleyen Davutoğlu, şöyle konuştu:
2008 krizinin ise dışsal kriz olduğunu ve Türkiye'nin bu krize karşı görece daha güçlü bir durumda bulunduğunu kaydetti. Pandemi kaynaklı krizden önce de dünya ekonomisinin zor zamanlardan geçtiğini ve salgının krizin boyutunu artırdığını belirten Davutoğlu, "Şimdi yaşadığımız 2008'den daha çaplı, hem dışsal hem de içsel bir kriz. İçsel kriz 2001'de olduğu gibi demokrasi açığı, görünmeyen koalisyon ve kaynakların verimsiz kullanımı nedeniyle daha fazla etkili oluyor" diye konuştu. Davutoğlu, demokrasi olmadan kaynakların belli ellerde toplanması nedeniyle oligarkların oluşacağı uyarısında bulundu.
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