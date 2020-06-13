Gelecek Partisi, Abdullah Gül'e kapıları kapattı!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim gibi bir düşüncelerinin olmadığını partisinin MKYK Toplantısı’nda söylemesine rağmen Ankara kulislerinde seçim hareketliliği sürüyor.

Seçimlerde nasıl hareket edeceği en çok merak edilen partiler arasında yer alan ve Ali Babacan tarafından kurulan DEVA Partisi ile bir ittifak oluşturabileceği konuşulan Gelecek Partisi’nden çok çarpıcı bir çıkış geldi. Gelecek Partisi, DEVA Partisi ile ittifaka açık kapı bırakırken, Ali Babacan’a desteği ile bilinen Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı.

“AHMET BEY DESTEKLENMELİ”

Partisinin ilk etapta amacının tek başına seçime girmek olduğunu söyleyen Gelecek Partili bir yetkili, “Bizim ilk etapta amacımız, tek başımıza ve bütün gücümüzle seçime girmek. Gelecek Partisi’nin ilk hedefi sayın Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nu Cumhurbaşkanı yapmaktır. DEVA Partisi’ne de başarılar diliyoruz ancak sayın Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı şu anda bizim gündemimizde değil. Erken seçim olmayacağını hesaba katarsak, bu tarz hesaplamalar yapmak için henüz çok erken. Seçim dönemi geldiğinde ittifaklar şekillenir ancak bizim de diğer partilere teklifimiz, Cumhurbaşkanlığı için Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu’nun desteklenmesi yönünde. Çünkü Ahmet Bey, tüm Türkiye’yi kapsayacak bir siyasi anlayış benimsiyor” dedi.

AYHAN SEFER ÜSTÜN: KENDİ İÇİMİZDEN BİRİ OLUR

Gelecek Partisi’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde destekleyeceği isim hakkında açıklamalarda bulunan Sakarya Eski Milletvekili ve Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Ayhan Sefer Üstün, “Doğal olarak her siyasi parti, tek başına iktidarı hedefler. Biz de Gelecek Partisi olarak ilk etapta tek başımıza iktidarı hedefliyoruz. Partiler, programlarına ve politikalarına göre hareket ederler. Genel Başkanımız sayın Ahmet Davutoğlu, Türkiye’de önemli görevler üstlenmiş bir isim. Her siyasi parti, önce kendi içinden bir aday çıkarmaya çalışır. Bizim de ilk hedefimiz Genel Başkanımız Ahmet Bey’in Cumhurbaşkanlığıdır” diye konuştu.

“GÜNDEMİMİZ FARKLI”

Gelecek Partisi’nin gündemi hakkında da konuşan Üstün, “Ahmet Bey bu görevi fazlası ile yürütebilecek bir isim. Seçim vakti geldiğinde farklı senaryolar ortaya çıkabilir evet ancak bizim şu anda gündemimizde Türkiye’nin öncelikli sorunları var. Başta da söylediğim gibi her siyasi parti kendi liderinin ülkeyi yönetmesini ister, biz bu şekilde bakıyoruz” ifadelerini kullandı.