Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Partisinin Mersin ve Kars 1. Olağan Kongreleri'nde konuştu.
POLİTİKA 10.10.2020, 15:24 10.10.2020, 17:29
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Davutoğlu, bir kez daha ekonomi üzerinden iktidara yüklendi.
Türkiye tarihi boyunca böyle bir dönem görmedi. Ülkenin ekonomisi fiilen iflas etmiş ama bu hükümetin gündemine girmiyor. Bunları konuşmazsak sefamızı sürmeye şatafat içinde yaşamaya devam ederiz, millete de 'sabret' deriz diyorlar. Bu nasıl bir arsızlıktır? Bunlar (iktidar) sahada maçı kaybetmiş, skor tabelasını değiştirmeye çalışıyor.
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