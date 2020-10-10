Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

Davutoğlu, bir kez daha ekonomi üzerinden iktidara yüklendi.

Türkiye tarihi boyunca böyle bir dönem görmedi. Ülkenin ekonomisi fiilen iflas etmiş ama bu hükümetin gündemine girmiyor. Bunları konuşmazsak sefamızı sürmeye şatafat içinde yaşamaya devam ederiz, millete de 'sabret' deriz diyorlar. Bu nasıl bir arsızlıktır? Bunlar (iktidar) sahada maçı kaybetmiş, skor tabelasını değiştirmeye çalışıyor.