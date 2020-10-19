Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündemi değerlendirdi!

“Türkiye’deki bütün ekonomik parametreler tek haneliydi şimdi hepsi çift haneli faiz yüzde 13’lerde 14’lerde diyorlar ama gerçek rakamlara bakmaya kalktığınızda dünyada dolara en yüksek faiz şuanda Türkiye’de ödeniyor ve ilk defa devlet kendi halkından dolar borçlanıyor.”

Hükümetin dış politikasını da eleştiren Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü.

“Ekonomide durum böylede dış politikada faklımı? Dünya beşten büyükse ve siz mazlumların sesi iseniz doğu Türkistan konusunda niye bu kadar sessizsiniz ve bu şartlarda Türkiye cumhuriyeti devleti Ankara’da sessiz sadece Ankara’da sessiz olsa BM’de 39 ülke Çin cumhuriyetine uyarı mektubu yazıyor altında Palau’da var Türkiye’nin imzası yoksa bunun hesabını biri verecek.”