Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündemi değerlendirdi!
Gelecek partisi genel başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin 7. İl başkanları toplantısının ardından konuştu ekonomi yönetimini sert sözlerle eleştirdi.
POLİTİKA 19.10.2020, 17:34 19.10.2020, 19:10
6
“Türkiye’deki bütün ekonomik parametreler tek haneliydi şimdi hepsi çift haneli faiz yüzde 13’lerde 14’lerde diyorlar ama gerçek rakamlara bakmaya kalktığınızda dünyada dolara en yüksek faiz şuanda Türkiye’de ödeniyor ve ilk defa devlet kendi halkından dolar borçlanıyor.”
Hükümetin dış politikasını da eleştiren Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü.
“Ekonomide durum böylede dış politikada faklımı? Dünya beşten büyükse ve siz mazlumların sesi iseniz doğu Türkistan konusunda niye bu kadar sessizsiniz ve bu şartlarda Türkiye cumhuriyeti devleti Ankara’da sessiz sadece Ankara’da sessiz olsa BM’de 39 ülke Çin cumhuriyetine uyarı mektubu yazıyor altında Palau’da var Türkiye’nin imzası yoksa bunun hesabını biri verecek.”
21°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 19 Ekim 2020
|İmsak
|05:17
|Güneş
|06:37
|Öğle
|12:22
|İkindi
|15:27
|Akşam
|17:57
|Yatsı
|19:12
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|5
|11
|2. Alanyaspor
|4
|10
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Erzurumspor
|4
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Gençlerbirliği
|3
|4
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Başakşehir
|5
|4
|20. Denizlispor
|4
|2
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Akhisar Bld.Spor
|5
|5
|13. Bandırmaspor
|5
|5
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Menemen Belediyespor
|5
|2
|18. Boluspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Tottenham
|5
|8
|7. Chelsea
|5
|8
|8. West Ham
|5
|7
|9. Leeds United
|4
|7
|10. Man City
|4
|7
|11. Southampton
|5
|7
|12. Newcastle
|5
|7
|13. Crystal Palace
|5
|7
|14. M. United
|4
|6
|15. Wolverhampton
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3