Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündemi değerlendirdi!
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, resmi Twitter hesabından bir video paylaştı.
POLİTİKA 05.11.2020, 17:20 05.11.2020, 20:24
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, paylaştığı video da “Biz kategorize olmuş, kutuplaşmış bir gençlik istemiyoruz. Diyerek gençlerin her konuda yanında olacaklarını söyledi.
Gelecek partisi genel başkanı Ahmet Davutoğlu “Biz özgürce düşünebilen, Cumhuriyeti ve manevi değerleri aynı anda savunabilen, başı dik, geleceğe umutla bakan bir gençlik istiyoruz dedi.”
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