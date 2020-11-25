Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündemi değerlendirdi!
Bir TV kanalında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sert bir dille eleştirdi. Zihninin ve dilinin değiştiğini öne sürdü.
POLİTİKA 25.11.2020, 14:51 25.11.2020, 14:52
Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç’ın istifası hakkında da konuşan Davutoğlu şu ifadeleri kullandı.
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