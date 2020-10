Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündemi değerlendirdi!

destek ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Davutoğlu şunları söyledi:

'AZERBAYCAN'A DESTEK ARTTIRILMALI'

“Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne kavuşması, Türkiye’de ki her siyasi için vazgeçilmez bir husustur. İlkesel olarak tutumumuz açıktır. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü sağlanana kadar bölgede kalıcı bir barış tesis etmek mümkün değildir. Şu anda Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır ve son otuz yıldır etrafındaki reyonlarda bir ateşkes söz konusudur. Bu ateşkes her zaman kırılgan olmuştur. Kalıcı bir barış temin edilene kadar da bu kırılganlık sürecek. Son dönemde, son günlerde yaşananlar da bunun bir sonucudur. Azerbaycan’a verilen destek arttırılmalı ve Azerbaycan hiçbir zaman hiçbir şartta yalnız bırakılmamalıdır. Bu çerçeve de şu adımların atılmasının faydalı olacağına inanıyorum. Azerbaycan’ın caydırıcı gücünü arttırmak ve Azerbaycan’ın alandaki hakimiyetini tahkim etmek üzere her türlü destek verilmelidir. Alanda asker olarak sağlanan kazanımlar, diplomatik olarak yeterli bilgilendirme yapılmadığı zaman kaybedilebiliyor. Bu açıdan Türk büyükelçileri bulundukları her yerde bu konuda Azerbaycan büyükelçisi olmasa dahi bir Azerbaycan büyükelçisi gibi bilgilendirme de bulunmalıdırlar. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışma Kafkasya’da yürüyen ve Azerbaycan’ın haklı davasıdır."