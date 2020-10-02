Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündemi değerlendirdi!

Davutoğlu, Türkiye'nin Azerbaycan politikasının doğru ama eksik olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

“Türkiye'nin yapması gereken manevi ve askeri destek değil ciddi bir diplomatik hamle yapması lazım. Türkiye Minsk Grubu üyesi. Türkiye AGİT'in Minsk grubu üyelerini çağırıp toplantı yapsa. Derhal bu çağrıyı yapmalıdır. Türkiye ve Azerbaycan askeri bir şey yapıyor ve Ermenistan mağdur diye bir kanaat var. Türkiye aynı gün AGİT'in bütün üyelerini, büyükelçilerini çağırıp bilgilendirme yapsa Ankara'da. 'Bakın biz savaşmak istemiyoruz, burada uluslararası hukuk açısından işgal edilmiş topraklarda şu ihlaller yapılıyor' diye konuşması lazım.” dedi.

Dış politikaya dair de konuşan Davutoğlu şunları söyledi

"DOĞU AKDENİZ'DE ÇIKARLARI ÖRTÜŞEN İKİ ÜLKE TÜRKİYE VE MISIR"

2012'de Türkiye, İran ve Mısır aynı çizgiye ilk defa gelmiştir. Türkiye ile Mısır'la arasında münhasır ekonomik anlaşmaları yapılmıştı, paraf edilmişti. Sistemik depremi 2013 yılında izledim. Türkiye'de 17-25 Aralık, Kahire'de darbe, Suriye'de kimyasal silah kullanımı. Bütün bunları o süreçle ilgili değerlendirmek lazım. Doğu Akdeniz Türkiye'nin nefes borusudur. Antalya turizm, Mersin serbest liman üzerinden dış ticaret, Ceyhan enerji. Burası hayat damarıdır. Sevilla haritası akedemik bir haritadır. Meis adası olarak Doğu Akdeniz'de hiçbir şekilde sınırlarımız şekillenmesine izin verilemez. Bizi Antalya sahiline sıkıştıramazsınız demek lazım. Biz Asya kıtasını kuzeyinden tutarız, Mısır Afrika kıtasını güneyinden tutar. Arada Kıbrıs adası var. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın Doğu Akdeniz'de çıkarları en çok örtüşen iki ülke Türkiye ve Mısır'dır. Mısır'la görüş ayrılıklarınız parantez içine alınır. Karadeniz'de Montrö anlaşması Türkiye ile Rusya'yı o kadar birbirine yaklaştırmıştı ki, rejimler farklıydı ama hiçbir olay çıkmamıştı. Mısır'la ortak çıkar oluşturduğunuz zaman. Sisi'yi tanımak ya da tanımamak. Türkiye devlet olarak Mısır'ı tanıyor zaten, büyükelçiliği var. Zaten Türkiye ile Mısır oturur konuşur. Ben Başbakan iken istihbarat arasında ilişkiler vardı. Mısır'la Yunanistan'ın yaptığı anlaşmayı bizimkiler çok yakın takip etmedi. O anlaşmayı çıkarıp bakmalılar. Mısır'ın Doğu Akdeniz'de adası yok. Yunanistan bize dönük adalardan bahsederken Meis dahil, adalara özel hak tanınması talebinden vazgeçti neredeyse...