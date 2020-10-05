Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündemi değerlendirdi!

“3Y ile mücadele edeceğiz diye yola çıktınız. Geçtik 3Y’yi. Sorsak sayamazsınız artık. 3Y’yi geride bırakacak dev bir Y icat ettiniz. Yolsuzluk, Yoksulluk ve Yasaklar sizin bu dev ve en tehlikeli Yeni Y’niz karşısında masum kalmaya başladı.” diye başlayan Davutoğlu, iktidarın hedefinin 13 yıl önceki milli gelir düzeyini yakalamak olduğunu söyledi. Ahmet Davutoğlu, “Alın size şahlanan ekonomi. Alın size tam teşekküllü palavra. Alın size koskoca bir biz batırdık itirafı. Kimin ne yaptığı, kimin ne dediği belli değil. Rakamlara zerre güven kalmadı. Birisi enflasyon tablosuyla kavga ediyor. Sonuç herkesin canını yakan ama bir Allah’ın kulunun inanmadığı uyduruk enflasyon rakamları.” diye konuştu.

Uzaktan eğitim dönemine geçilmesinin ardından milyonlarca öğrencinin internet ve bilgisayar sıkıntısı olduğunu da dile getiren Davutoğlu, şöyle devam etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u da eleştirerek “Yahu sizin başka işiniz mi var diyeceğim muhtemelen evet diyecek; çünkü başka işi var. Kendi özel okulu var. Siz umursamayabilirsiniz ama bu milyonlarca çocuk ne olacak?” diye konuştu.

Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bakınız milyonlarca öğrencimiz var. 25 milyondan fazla öğrenci. Açık öğretimi hariç tutsak bile 22-23 milyon öğrenci var. Kardeşlerim bu çocukların milyonlarcasının internete, bilgisayara ulaşımı yok. Zerre sorumluluk duygusu olan bir iktidar, zerre millet derdi olan bir iktidar her şeyi bir kenara bırakır bu sorunu çözmek için elinden geleni yapar. Bakınız, tam yedi ay geçti. Yedi aydır boş laf etmekten başka bir şey yapamadılar. Milli Eğitim Bakanı, okulların açılmadığı, öğrencilerin okullarda olmadığı dönemde bile Milli Eğitimi yönetmeyi beceremedi. Siz umursamayabilirsiniz ama bu milyonlarca çocuk ne olacak? Bırakın bunların internet veya bilgisayar sorununu çözecek adımlar atmayı; okulları nasıl ve ne zaman açacağınıza dair bir plan bile yapamadınız. Bu nasıl bir yönetim krizidir, ciddiyetsizlik krizidir.”