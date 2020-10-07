Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündemi değerlendirdi!
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Çanakkale 1. Olağan İl Kongresi’nde açıklamalarda bulundu.
POLİTİKA 07.10.2020, 11:21 07.10.2020, 19:37
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Ekonomi yönetimini eleştiren Davutoğlu, şunları söyledi
“O ekonomi dahisinin açıkladığı programda hedef, 13 yıl öncesinin milli gelir seviyesine dönmek. Alın size şahlanan ekonomi. Ama geriye doğru şahlanan bir ekonomi” dedi.
Davutoğlu, pandemi şartları nedeniyle eğitimde yapılan yeni düzenlemelere ilişkinde değerlendirmelerde bulundu
"Tam 7 ay geçti. 7 aydır boş laf etmekten başka bir şey yapmadınız ve eğitimi muallakta bıraktınız. Milli Eğitim Bakanı okulların açılmadığı, öğrencilerin okullarda olmadığı dönemlerde bile milli eğitimi bir sonraki döneme hazırlamayı beceremedi" dedi.
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