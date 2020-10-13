Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündemi değerlendirdi!

Bahçeli'nin 'erken seçim olmayacak' açıklamasını değerlendiren Davutoğlu şunları söyledi.

"Bahçeli erken seçimin olmayacağını söyledi. Bahçeli 'erken seçim yok' demişse bilin ki erken seçim geliyordu" dedi.

TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Davutoğlu konuşmasına şöyle devam etti

"Bizim hesaplamalarımıza göre genç işsizlik yüzde 30'u aştı. Türkiye'nin her yerinde gençler işsizlikten kıvranıyor. Üniversite bitiren gençlerin hala anne baba bağımlılıklarının devam etmesi onların onurlarını zedeliyor. Bugün maalesef tablo bu" dedi