Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medyadan gelen soruları cevapladı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Onedio’nun Youtube kanalında sosyal medyadan gelen soruları cevapladı.
POLİTİKA 28.06.2020, 16:42
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Gençlerin sorularını yanıtlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’, “Devrimci misiniz?” sorusu ise “Hayat dinamiktir, ‘devrimciyim’ diyebilirim Kesinlikle stakükocu değilim. Tabii Maocu olmamak şartıyla” diye yanıtladı.
Davutoğlu, “Başkan olursanız KYK borçlarını siler misiniz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Ben öğrencilerin bir tek halkına ve topluma karşı borçlu hissetmelerini isterim. Başka borçların hepsi silinmelidir.”
Başbakanlık görevinden ayrılırken “rahatlık hissettiğini” söyleyen Davutoğlu, “AKP’ye karşı koydum ama size pek göstermedim” dedi.
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