Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Siirt kongresine katıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Siirt 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

POLİTİKA 22.11.2020, 17:33 22.11.2020, 19:17
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Siirt kongresine katıldı

Davutoğlu, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, partilerinin ülkenin her köşesinde teşkilatlandığını söyledi. Gelecek Partisi olarak güçlendirilmiş parlamenter sistem önerilerini kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Davutoğlu, "Ete kemiğe bürünmüş ilk defa bir siyasi parti, bir model önerdi. Bu önerimizi kendileriyle paylaşmak üzere bütün siyasi parti liderlerinden randevu talebinde bulunduk, bulunuyoruz." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun randevu taleplerine olumlu cevap verdiğini ifade eden Davutoğlu, ziyaret ettiği Akşener ve Kılıçdaroğlu'yla hem önerilerini paylaştıklarını hem istişarelerde bulunduklarını aktardı.

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de randevu talebinde bulunduklarını dile getiren Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Bahçeli, Parlamenter Sistem önerimizi paylaşma ve genel istişarelerde bulunma teklifimize, 'Ancak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konuşulur' diyerek olumsuz bir cevap verdi. Sayın Bahçeli'ye, komşuluk ve misafirperverlik hukukunun en güzel örneklerinin sergilendiği Siirt'ten sesleniyorum, bu toprakların örfünde ve töresinde kapıyı çalan misafire 'Hayır' demek yoktur. Selam verenin selamını şartlı almak da yoktur."

Davutoğlu, 3 gün önce Erdoğan'dan da randevu talebinde bulunduklarını ve bu talebe henüz bir cevap gelmediğini dile getirdi.

Özgür Öztürk, kongrede Gelecek Partisi Siirt İl Başkanlığına seçildi.

#Siirt 1. Olağan Kongresi #Gelecek Partisi #Ahmet Davutoğlu
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