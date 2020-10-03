Gelecek Partisi Kahramanmaraş 1. Olağan il kongresi gerçekleştirildi!

Kongreye gelecek partisi yönetimi ilçe başkanları ve siyasi parti temsilcileri katılım sağladı.

POLİTİKA 03.10.2020, 17:08 03.10.2020, 19:35
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Kongrede konuşma yapan Gelecek Partisi Kahramanmaraş İl Başkan Adayı Muharrem Çevik ''gelecek Kahramanmaraş’ındır'' ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi İçişleri Politika Başkanı İzettin Küçük yaptığı konuşmada yeni görev alacak olanlara başarılar diledi.

HABER —EMRE ATAÇ

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