Gelecek Partisi, Parti Sözcüsü Serkan Özcan, gündemi değerlendirdi!

Asıl bir reçeteye ihtiyacı olanın ve hastalıklardan kurtulması gerekenin iktidar olduğunu söyleyen Serkan Özcan, hükümete önerilerini şöyle sıraladı:

Son iki buçuk yıldır ülkede hukuku, adaleti ve ekonomiyi tarumar eden, ucube Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden vazgeçip, zaman geçirmeden, Tam Demokratik Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hazırlıklarına başlayın.

Somut olaylar ve olgularla hukuk kuralları arasında illiyet bağı kurulmaksızın ve hiçbir muhakeme sürecinden geçmeksizin verilen gerekçesiz tüm yargı kararları hakkında işlem başlatın. Tam demokratik Türkiye için bütün vatandaşların kendisine dili, dini, mezhebi, cinsiyeti, bölgesi ve geliriyle bu ülkeye ait hissedeceği yeni anayasa çalışmalarına derhal başlayın. Tek sesli medya düzenini sonlandırın.

"MİLLETE ACI REÇETE ÖNERMEK KİMSENİN HADDİ DEĞİL"

Millete acı reçete önermenin hiç kimsenin haddi olamadığını söyleyen Gelecek Parti Sözcüsü Serkan Özcan, sözlerine şöyle devam etti.

"Türkiye 2,5 yıldır Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte artan bir biçimde hukukta, adalet ve ekonomide belki de 2000'li yılların başının bile gerisine döndüğü bir dönem yaşıyor. Bugün millete sanki bu işlerde bu yapılanlarda, bu durumda hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi davranan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu iktidarın adı artık ‘Acı reçete iktidarı’dır. Demokrasiyi, hukuku tahkim etmeden ülkedeki ekonomik hataları ilişkin olarak hesap vermeden, millete acı reçeteyi önermek hiç kimsenin haddi değildir."