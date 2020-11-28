Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, gündemi değerlendirdi!

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

POLİTİKA 28.11.2020, 15:02 28.11.2020, 17:20

Parti sözcüsü Özkan’ın gündeminde varlık fonu, borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının Katar’a satılması vardı. Özkan satış tutarının neden açıklanmadığını da sordu.

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, “TL’nin değeri 2001’deki değerinin gerisine düştü” dedi.

#Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan
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