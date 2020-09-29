Gelecek Partisi Sözcüsü Temurci, Bakan Albayrak'ı sert sözlerle eleştirdi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selim Temurci, Twitter hesabı üzerinden "Dolar 7.85’i bulmuş, milletin her gördüğünde krizi hatırladığı (baş) bakan bütün kanallarda konuşuyor. Hayır! Başarısız oldum, affımı istiyorum, milletimden özür diliyorum demiyor. Yüzü asla kızarmadan devlet yönetiminde 'yalan’ın nasıl kurumsallaştığını pişkin pişkin anlatıyor. Dünyadan pozitif ayrıştık diyor. İnanmayacaksınız, yeni dengelenme diyor, yeni normal diyor, hatta stratejik reformlar yapacakmış." İfadelerini kullandı.

Albayrak'ın paylaştığı verilerin doğru olmadığını belirten Temurci Herkes biliyor Türkiye ekonomisini batırdığını, açıkladığı hiçbir rakamın doğru olmadığını. Bu ülkenin yeni bir ekonomi programına değil, hukuka ve demokrasiye bağlı yeni bir iktidara ve yeni bir hazine ve maliye bakanına acil ihtiyacı var." dedi.