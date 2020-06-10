Grup toplantısında konuşan Meral Akşener'den iktidara yaylım ateşi!

İYİ Parti, siyasete verilen korona arasından sonra ilk grup toplantısını gerçekleştirirken, Genel Başkan Meral Akşener iktidara çarpıcı eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca'nın basın üzerinden haberleştiğini belirten Akşener, "Vatan millet sevgisinden Atatürk sevgisinden kimsenin şüphesinin olmadığı Müyesser Yıldız’ın İsmail Dükel’i gözaltına aldılar. Sebebi terör. Ülkenin önemli meselelerini gündemden çıkarıp suni kirzlerle gündemi değiştirmeyi bırakın." dedi.

Akşener, İYİ Parti'nin reddedilen Ayasofya önergesine de değinerek, "Dün Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili bir araştırma önergesi verdik. AKP ret oyu verdi. MHP ve HDP çekimser kaldı ve önergemiz reddedildi. İnsana böyle ayna tutarlar. Bu utanç size yeter." şeklinde konuştu.

Akşener’in açıklamalarından satır başları şöyle:

Salgınla ilgili çok büyük işler başaran sağlık çalışanlarımıza, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Yaşılılarımıza teşekkür ediyorum. Of demeden 3 ay evlerine kapandılar. Gençlerimize büyük bir özveriyle evlerinde kaldığı için teşekkür ediyorum. Kriz ortamında sınava hazırlanmak zorunda kalmalarına rağmen sorumlu bir şekilde hareket eden pırlanta gibi gençlerimize teşekkür ediyorum.

"ERDOĞAN VE EKİBİ DERS ALMIYOR"

Yanlış icraatlere tepki gösterdik, önerilerde bulunduk. Kimi yuarım yamalak uygulandı, kimi hiç uygulanmadı. Siyasi irade sınıfta kaldı. Salgında yeni bir döneme girdik. Sayın Erdoğan ve ekibi hatalarından ders almıyor. Geçen hafta sokağa çıkabilme, çıkamama tekrar çıkamama komedisine hep birlikte şahit olduk.

Dijital iletişimle tüm dünya bir araya geldi. Sanatçılar canlı konserler verdi, Zoom üzerinden toplantılar yapıldı, sanatçılar konser verdi ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşamadı, basın üzerinden haberleşiyorlar. İçişleri Bakanı sokağa çıkma yasağı ilan ediyor. Buna günlü razı olamayan Sayın Erdoğan bunu iptal ediyor. Krizi yönetemiyorlar, olan millete oluyor.

Buradan Sayın Erdoğan’ı uyarıyorum. Normale dönüş, salgına dönüşmesin. Milletimiz bir yandan salgınla bir yandan da krizle uğraşırken iktidar ve küçük ortağı gündemi değiştirmeye çalışıyor. Biz madem dış güçler operasyon yapıyor, millet masası kurulsun diyoruz, onlar darbe diyor.

AYASOFYA ÖNERGESİNİN REDDEDİLMESİ

Vatan millet sevgisinden Atatürk sevgisinden kimsenin şüphesinin olmadığı Müyesser Yıldız’ın İsmail Dükel’i gözaltına aldılar. Sebebi terör… Ülkenin önemli meselelerini gündemden çıkarıp suni kirzlerle gündemi değiştirmeyi bırakın.

Ayasofya bunun bir örneği. Biliyorsunuz bu arkadaşlar 18 yıldır zaman zaman sıkıştıklarında Ayasofya'yı gündeme getirirler. Önerilerinde samimiler mi merak ettik. Dün Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili bir araştırma önergesi verdik. AKP ret oyu verdi. MHP ve HDP çekimser kaldı ve önergemiz reddedildi. İnsana böyle ayna tutarlar. Bu utanç size yeter.

"MİLLET ERDOĞAN'I SEÇTİ, O KENDİ YANDAŞLARINI KOLLADI"

Sayın Erdoğan ve damadının bütün derdi aman ekonomi konuşmayalım. Milletimizin derdi bu iktidarın gündeminde yok, bu iktidarın milletimize verebileceği hiçbir şey yok. Aziz milletim siz Erdoğan’ı seçtiniz o kendi yandaşlarını kolladı. Mesele yalnızca pazara gitmek değil, fileyi doldurabilmektir.

"BİRÇOK ÖNERİ SUNUYORUZ, AKILARINDA DAMAT DEMEM KALIYOR"

Kimse umudunu kaybetmesin, bu günler de geçecek. İktidar yarı yolda bıraksa da biz her zorluğu yeneriz. Bu sorumsuzlukları göstermek bizim vazifemiz. Doğru işleri de alkışlarız. Biz önerdik, onlar Tarsim çiftçimize el attılar. Mesela Çanaklı Deresi’ndeki 5. HES’i yapmayın dedik, biz söyledik onlar yaptı Çanakçı kazandı.

Birçok konuda öneriler sunuyoruz, şöyle yaparsanız daha iyi olur diyoruz. Onların akıllarında Hazine ve Maliye Bakanı’na damat demem kalıyor. Kendisi söyledi en önemli meziyeti damat olmayı. Benim damada damat demem neden sorun oluyor. Çiçek Abbas’da İlyas Salman’ın dediği gibi: Mesela ne diyem Mahmut mu diyem.

Yeni bir paket açıkladılar. Bütüncül bir plan var mı tabi ki yok. Çünkü damadın inşaatla büyüyen bir ekonomi anlayışı var. İnşaatçılar kurtarılıyor. Yeni açıklanan paketle konut fiyatları bir haftada yüzde 10 arttı. Burada kazanan mütteahhitler oldu.

"DAMAT KADAR BAŞARILI OLAN BİRİ DAHA VAR"

Ziraat Bankası’nın birinci görevi inşaatçıyı değil çiftçiyi kurtarmaktır. Vatandaş işini kaybetmişken harcama yapamaz. Bir yandan istihdamı koruyup diğer yandan tüketimi canlandıracaksınız. Bunun başka yolu olamaz. Geçen yıldan beri Merkez Bankası’nın rezervlerini kullanmayın ilerde sıkıntı olur dedik, Merkez Bankası’nın rezervleri eksiye döndü. Bütçe dengesi çok bozuldu.

Salgın sürecine bozuk bir bütçeyle girdik. Damat beyi hangi konuda uyardıysak tersi şekilde hareket etmiş. Yüzde 4,5 büyümeyle böbürlendirği ilk çeyrekte yatırım rakamlarına bakın hepsi düşmüş. Sayın Erdoğan’ın takımında en az damat bey kadar başarılı olan biri daha var. Sayın Tarım Bakanı. Tarım ürünlerinin ne kadar stratejik olduğu gerçeğini artık herkes anladı.

Son 18 yılda tartım ürünlerini ithal eder hale geldik. Tarım ürünlerinde çalışanların yaş ortalaması 51’e çıktı. Geçen seneden beri Türkiye’de gıda fiyatlarının, kırsal kalkınmanın beraber alınmasını, işlerin iyi gitmediğini söyledik. Enflasyon rakamlarına bakın, en çok gıda fiyatlarının arttığını göreceksiniz.

"İYİ PARTİ İKTİDARINDA TARIM SANAYİ 4.0 KADAR ÖNEMLİ OLACAK"

Bize göre tarım, Türkiye’de en büyük genişleme alanlarından biridir. Türkiye’nin tarımda küresel bir oyuncu olma potansiyeli var ama bu vizyonsuz yönetimle bu potansiyeli kullanamıyoruz. Fransa, Almanya, İspanya, Belçika ve hatta Polonya bile Türkiye’den daha fazla tarım ürünü ihraç ediyor. İktidara geldiğimizde tarımdaki sorunlara yönelik reform yapacağız.

Uzun vadeli bir planla tarımı geliştireceğiz. Hem küçük çiftçiyi koruyup hem de üretimi genişleteceğiz. Dünyada tarım dönüşüyor. Modern tarımda bilişim ve genetik var. İYİ Parti iktidarında tarım, sanayi 4.0 kadar önemli bir alan olacak. Böylece her karış toprağımızın en iyi şekilde kullanılmasını sağlayacağız.

"ATATÜRK KOMPLEKSİNDEN SIYRIL ARTIK"

Biz bu topraklar için on binlerce şehit verdik. Bu, şehitlere ödeyeceğimiz borcumuzdur. Sayın Erdoğan, bu düzende memleketin uçuruma sürüklendiğini anla artık. İstiklal harbiimiz sonrasında bu dönüşümleri gerçekleştirmekte geri kaldık dedi. Sayın Erdoğan Atatürk kompklesinden sıyrıl artık.

O Atatürk, 1929 buhranına rağmen, kağıt fabrikalarını, uçak fabrikası kurdu. 15 yılda sen ne yaptın Sayın Erdoğan, bunların hepsini sattın. Atatürk’ün yapmadığı ne yaptın sayın Erdoğan. Yerli sermaye Türkiye’den kaçıyor. Damadın ekrana çıkıp nepotizmin bayrağı gibi sallandığı için vatandaş iş bulamıyor. Millet masası çağrısını kaybettiğin sesi duy diye yapmıştım. Sen ve yardımcıların uzatılan ele tükürse de ven seni hakikate çağırmaya devam edeceğim.

"BİZ KAZANINCA İŞÇİ, ESNAF, MEMUR, EMEKLİ KAZANACAK"

İYİ Parti’nin yükselişi devam ediyor. Biz insanımızı seviyoruz. Biz merdivenden çıkarken, onlar asansörle iniyor. Yolumuz uzun, biz yükseldikçe onlar çirkinleşecekler. Biz milletimizi dinledikçe onlar bağıracaklar. Memleketin sorunlarına çözün bulmaya devam edeceğiz. O kutlu gün gelince Alla’ın izniyle biz kazanacağız. Biz kazanınca işçi, esnaf, memur, emekli kazanacak. Biz kazanınca bu memleketin her bir evladı kazanacak. Bu kutlu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun