Güvenç: PKK’ya karşı mücadelede en başarılı dönemi yaşıyoruz

Başkan Güvenç, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın teröristlere yapılan darbelerin başarısını şu sözlerle anlattı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç'in açıklamaları:

"Biz sadece kendi içimizde değil herkesle selamlaşmanın güzel olduğuna inanıyoruz. Biz Kılıçdaroğlu'nun 'selam' çağrısına tabii ki kulak vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip liderliğinde PKK terör örgütüne karşı yeni bir dönem başlatıldı ve daha önce şehirlerimizi ve kırsalımızı teröristlerden korumaya çalışırken bugün her görüldükleri yerde üzerlerine gidilen ve operasyon yapılan konuma geldi.

PKK'yı bırakın yurt içinde eylem yapmasını yurt dışında bile rahat bırakmıyoruz. Kuzey Irak'taki 40 yıllık kampları yerle bir edildi. Kamplara çıkan elebaşları yok edildi. Bunda hükümetin kararlı duruşu, halkın desteği ve silahlı kuvvetlerimizin ekipmanlarının yenilenmesinin önemli katkıları var.

Dünyada savaş konseptini değiştiren İHA ve SİHA'larımız var. Ülkemiz adına, çocuklarımız adına çok mutluyum. Artık dağa kaçırılmıyorlar ve okullarına gidebiliyorlar.

HDP ve tabanını kandırmak için belli adamlara medyada ''Bakanlık vereceğiz' diyerek yayın yaptırıyorlar. Bir de bunu gizlemeye çalışıyorlar. Adayları belirsiz, ne yapacakları belirsiz. Bu ülkenin kaos ortamına ve hükümet boşluklarına asla tahammülü yok.

40-50 yıldır neden güçlendirilmiş demokrasiyi kurmadınız? Bu ülke ne olaylar yaşadı bu kadar zamanda? Bunları söylediklerinin siyaseten bir karşılığı yok. Bunlar sanal gündem oluşturarak hükümeti yıpratma çabasındalar.

Eskiden beri siyasette ve medyada algı operasyonları yapan kesimler var. Gerçeğe aykırı haber yapan kişilik haklarına saygı göstermeyenler oldu.

Dünyanın her yerinde bunlar var ve bunu yok edemezsiniz ama karşı tarafta Erdoğan muhalifliği ile o kadar çizgiden çıktılar ki anlatılamaz. Eski Türkiye'de bu yaptıkları manipülasyonun deşifre olması zaman alıyordu. Şimdi bir yalana imza atıyorlar 10 dakika geçmeden doğrusu ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Allah'tan ve milletten başkasına eyvallahı yok. Bu ortaya çıkan fotoğrafla yapılmaya çalışılan çirkin bir şey."

Muhabir: Gökhan Çalı









