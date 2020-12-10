'Hakimler savcılar değil, FETÖ'cü teröristler cezaevinde'
TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.
POLİTİKA 10.12.2020, 12:37
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.
"HAKİM VE SAVCI DEĞİL, FETÖ'CÜLER CEZAEVİNDE"
Bakan Gül, "Binlerce hakim, savcı cezaevinde' diyorsunuz. Binlerce hakim cezaevinde değil, FETÖ'cü teröristler cezaevinde. PKK ile omuz omuza çalışan, FETÖ ile PKK terör örgütünün mensupları cezaevinde. Bizim onurlu hakimimize cezaevinde diyemezsiniz. Çünkü o Anayasa'ya bakar, Kandil'e bakmaz, Pensilvanya'ya bakmaz." ifadelerini kullandı
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