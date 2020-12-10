'Hakimler savcılar değil, FETÖ'cü teröristler cezaevinde'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.

"HAKİM VE SAVCI DEĞİL, FETÖ'CÜLER CEZAEVİNDE"

Bakan Gül, "Binlerce hakim, savcı cezaevinde' diyorsunuz. Binlerce hakim cezaevinde değil, FETÖ'cü teröristler cezaevinde. PKK ile omuz omuza çalışan, FETÖ ile PKK terör örgütünün mensupları cezaevinde. Bizim onurlu hakimimize cezaevinde diyemezsiniz. Çünkü o Anayasa'ya bakar, Kandil'e bakmaz, Pensilvanya'ya bakmaz." ifadelerini kullandı