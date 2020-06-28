İYİ Parti Bursa Milletvekili Tatlıoğlu'ndan önemli açıklamalar!
İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu Mecliste düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu
POLİTİKA 28.06.2020, 16:44
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İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu Mecliste düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu
Tatlıoğlu, ekonomi yönetiminin, pandemi sonrası süreç için bir stratejisi olması gerektiğini söyledi.
Uluslararası kuruluşların Türkiye'ye ilişkin mesajlarının olumsuz olduğu görüşünü dile getiren Tatlıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye, hızla düzeltici tavır içine girmelidir. Sayın Albayrak ve ekibine, gerekirse bilim kurulu gibi ortak bir çalışma kurulu oluşturmasını tavsiye ediyoruz. Türkiye'nin ortak akla ihtiyaç var. Bu nedenle ekonomi bilim kurulu oluşturulması önerisinde bulunuyoruz."
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