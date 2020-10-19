İYİ Parti'de değerlendirme kurulu kuruluyor!

Partinin başkanlık divanı, teşkilatların her türlü faaliyetlerini değerlendirmek için bir değerlendirme kurulu kurulacak. Değerlendirmelerden çıkan sonuç İYİ Parti lideri Akşener'e sunulacak.

Kurulun 6 ayda bir yapacağı genel değerlendirmeye göre de Akşener, parti yönetiminde aksaklıkları bulunan isimleri görevden alabilecek. Bu sistemin kurultay sonrasında “oy verilmeyecekler listesi” ile başlayan tartışmaları da sonlandıracağı ifade ediliyor.