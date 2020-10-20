İyi Parti'de FETÖ'cü tartışması büyüyor!

İyi Parti'de liste krizinin ardından şimdi de FETÖ'cü suçlaması tartışması var. İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cülükle itham etmesi İyi Parti Genel Başkanı Akşener'e soruldu.

"Külliyen yalan"

Akşener, Buğra Kavuncu'ya yönelik FETÖ eleştirisi sorusuna şu yanıtı verdi:

"Külliyen yalan, Buğra Kavuncu bugün suç duyurusunda bulunacak."

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, ölçü kaçsa da açıklamalara saygı duyduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Her şeye rağmen demokrasiyi içselleştirmeye gayret ediyoruz. Hür iradeleri ile partimizde, yönetimde olan, milletvekili olan arkadaşlarımızın fikirlerini söylemelerinin çok önemli olduğuna inanıyorum.

Demokrasiyi içselleştirme konusunda direnmeye devam edeceğiz. İlginç olanı hem Aytun Çıray'ın hem Ümit Özdağ'ın açıklamalarına ölçü kaçsa da saygı duydum."

"Kurulacak masalarda, Türkiye’nin yerini almasını sağlayın"

Akşener, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarını sert dille kınadı.

Meral Akşener, ateşkes masasında Rusya'nın olmasını şu sözlerle eleştirdi:

"İnsanlık utandı onlar utanmadı. 1 yaşındaki medine bebek anasının koynunda can verdi. O artık bir melek biz o yüzü daha önce hocalıda görmüştük. Yıllardır yalanlara kanan dünyanın istifini bozmamasına şaşırmadık. Biz yine kendi acımızla başbaşayız. Ermenistan’a silah ve mühimmat veren Rusya’nın, ateşkes masası kurması kadar yanlış bir iş olamaz.

Sayın Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi, sorunu çözmek için oluşturulan Minsk Grubu’nun üyeleri olan, ABD, Rusya ve Fransa, Ermenistan’a her tür yardımı yapıyor. Türkiye’nin diplomasi birikimini, çok geç olmadan harekete geçirin kurulacak masalarda, Türkiye’nin, Azerbaycan’ın yanında yerini almasını sağlayın."