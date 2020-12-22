İYİ Parti Genel Başkan Akşener gündemi değerlendirdi
Partisinin TBMM Grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'ye yöneltilen her tehdidin, her yaptırımın, her düşmanca adımın karşısında olduklarını vurguladı.
POLİTİKA 22.12.2020, 12:11 22.12.2020, 13:41
Partisinin TBMM Grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'ye yöneltilen her tehdidin, her yaptırımın, her düşmanca adımın karşısında olduklarını vurguladı.
Akşener, “Milletimiz, sandıkta yetkiyi bize verdiği vakit yönetme sorumluluğunu aslanlar gibi alacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.
İYİ Parti iktidarında, Türkiye'yi dünya sahnesinde yeniden hak ettiği itibarlı konuma ulaştıracaklarını belirtti.
Akşener, "O kutlu gün gelene kadar ise bıkmadan, usanmadan, yapılan hataları söylemeye, doğru yolu göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.
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