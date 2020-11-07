İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den kıdem tazminatı paylaşımı!

Akşener paylaşımında “Yandaşını zengin etmek için vergi affı bile çıkaran iktidar; ekmeğinin peşindeki milletimizin kıdem tazminatının peşine düşmüş... Böyle vicdansızlık olmaz, #TorbaYasaKabulEdilemez! İfadelerini kullandı.