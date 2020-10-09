İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Giresun'da esnafla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan selden etkilenen Doğankent ilçesine geldi.

Buradaki dükkanlarda esnafın sorunlarını dinleyen Akşener, ilçe sakinleriyle de sohbet etti.

Daha sonra Dereli ilçesinde esnafı iş yerlerinde ziyaret eden Akşener, bol kazanç dileğinde bulundu.

Akşener, bir esnafla yaptığı konuşmada, Giresun'a gelme nedenlerinden birinin, buraya dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Salı günü grup konuşmasında burayı dile getireceğini belirten Akşener, şöyle devam etti:

"Çözümleriyle birlikte sizden dinlediklerimizle. Tamamen dikkat çekmek üzere. Yani 'Unutmayın buraları' şeklinde. Onun için bazı şeyleri bilmek gerekiyor. Ağabeylere, muhteremlere diyeceğim ki 'Kardeşim bak burada böyle böyle durumlar var. Sağ olun, şunu yapmışsınız ama bunun yapılması gerekiyor. Dolayısıyla da bunu yapın.' Hesaplı, kitaplı söylüyoruz. Bu dikkati çekildiği zaman bir kısım iş oluyor."

Akşener, esnafı salgından önce gezmeye başladıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Sebebi şuydu, esnaf bizim gibi ülkelerin bel kemiğidir. Şu dükkanı kapadığın zaman bunları üreten bir şey satamaz. İnsan çalıştırıyorsunuz. Dolayısıyla size bir ışık tutmaktı. Bir dokundum, bin tane ah çıktı. Üstüne pandemi geldi. Orada bir iniş var. Esnafın gelirinde, işinde, gücünde. Dereli'nin özelinde bir de burası vurdu."

Akşener, esnafın, "Buraya olan dikkatin tazelenmesi çok güzel. Devlet burada gerçekten güzel işler yaptı." demesi üzerine, "Tabii, arkadaşlarım söyledi. İlk gün arkadaşlarım da 4 milletvekili olarak geldi." dedi.

Esnaf gezilerinde oy istemediğini aktaran Akşener, "Seçim zamanı gelip arkadaşlarım sizleri ikna edecekler. Alabilirlerse alacaklar. O benim işim değil bugün. İki, iktidarı yermek için de gezmiyoruz. Öznem sizsiniz. Eksik alanları, rekabet yaratarak sizin eksiklerinizin giderilmesi. Yapmaya çalıştığım şey bu." diye konuştu.

Meral Akşener, kent merkezindeki esnafı da ziyaret etti.