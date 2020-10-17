İYİ Parti Genel Başkanı Akşener gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu!

Akşener Türkiye'nin ekonomisine ilişkin görüşlerini açıklayan Akşener şunları söyledi

Ben pandemi öncesinde 20 Ocak 2020'de Antalya'dan başlayarak ilçe ilçe gezmeye başladım. Dükkanlara girerek dert dinledim. 77 ilçe 15 il gezmişim. Pandemi döneminde biraz aksadı. Geçen hafta Giresun ve Yozgat'a gittik. Çarşamba günü Kayseri'ye gideceğiz. Esnafın sesinin duyulmadığı bir süreçti. Seçime gidersiniz size muhalefet görevi verir. İktidar iş yapar size denetleme görevi verir. Türkiye'de siyasi rekabet kalktı. Düşmanlık üzerinden yürütülen bir siyaset. Siyasetin üretilmediği bir iklimde yaşıyoruz. Ben genel başkan olarak grup konuşmalarında, arkadaşlarımız araştırma önergeleri Meclis'e veriyor. Kütahya'da bir arkadaş yolda durdurdu. Bir işe girmiş, sonra AK Parti ilçe başkanı derveye girmiş 'Bizim üyemiz değilsin çalışamazsın' demişler. Kişinin anlattığını söylüyorum. İlgilileri aradım. Giresun'da AK Parti'nin üyelerinden bir arkadaş. Yaşadıklarından dolayı ağladı. Kulağıma eğilip eşiyle ilgili bir durum söyledi. Ben ilgili birime bizzat kendim ürettim, mesele çözülsün diye. Şimdi fakirlik kapanına girmiş durumdayız.

Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmasını olumlu bulduğunu söyleyen Akşener şöyle devam etti

Azeraycan'ın yanında hükümetin bulunmasını doğru bulduğumu söyledim. Yarın bir masa kurulacaksa o masada mutlaka Türkiye'nin olması gerektiğini, Azerbaycan'ın yanında bir güç olarak olması gerektiğini söyledim. Kanada mesela şimdi silah ambargosunu yeniden koydu. Demek ki bu işin parçası görüyorlar bizi, o masada Türkiye'nin olması gerektiğini ısrarla söylüyorum. Sayın Erdoğan ile sayın Putin arasında derin bir ahbaplık var. Bireysel ilişkiler böyle bir şey. Amerika'nın seçimleri soruluyor bize. Amerikan seçimlerini hiç böyle takip ettik mi bugüne kadar? Ama bugün niye yüreğimiz ağzımızda takip ediyoruz? Çünkü Sayın Trump ile Erdoğan arasında bir dostluk var. Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında durması doğrudur, olumludur.