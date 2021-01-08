İYİ Parti Genel Başkanı Akşener gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, fikri sağların açıklamalarıyla başlayan başörtüsü tartışmalara evine yönelik saldırıyı hatırlatarak cevap verdi.

Bu giyim kuşam üzerinden yapılan tariflerin hiçbirini doğru bulmuyorum. Benim evim basıldı. Sayın Sağlar gibi giyinmiş bir erkek hakim, o saldırganların tamamını beraat ettirdi. Adamdı, aynı kendi gibi giyiniyordu, takım elbiseli, kravatlı. Kafasında da bir şey yoktu ama beraat ettirdi. Demek ki kuralların uygulanması giyimle kuşamla alakalı değilmiş."