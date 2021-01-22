İYİ Parti Genel Başkanı Akşener gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu!

Esnafla sohbet edip sorunlarını dinleyen Akşener, daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin soruları yanıtladı:

Akşener, MHP genel başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim barajı açıklamasına ilişkin "Yüzde 5'i biz de savunuyoruz ama Sayın Bahçeli kaça düşürmek istiyor, ne yapıyor onları bilmiyorum." dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden tekrar ihraç edileceğine ilişkin iddialara da şöyle yanıt verdi.

"Biz dün Genel İdare Kurulunu (GİK) topladık. GİK gündemi önceden ilan edilir. Gündemde bu konuya dair bir şey yoktu. Arkadaşlarımızın iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin uzunca bir zamandır başlattıkları çalışmalar bir araya getirildi. O metin GİK ile paylaşıldı. Bu metin pazartesi milletvekillerimizle paylaşılacak. Ardından il başkanları ile paylaşılacak. Önerileri, eleştirileri alıp sizler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacak bir çalışma yaptık. Onun dışında bir başka bilgim yok."

Akşener, Partisinin ittifak çalışmaları hakkında da bilgi verdi:

"Bu iddia işte. Bizim HDP ile herhangi bir yan yana gelişimiz söz konusu değil. Bu çok enteresan bir şey. Bir başka yün yumağı da bu. HDP 24 Haziran'da seçimlere ayrı girdi, üçüncü parti olarak çıktı. Eğer Türkiye'de insanlar, siyaseti matematik olarak takip ederse ne olduğunu görür. Herkesin oraya dikkat etmesi lazım. Bizde seçim zamanında konuşulur ittifaklar. Tabii bir şablon var.