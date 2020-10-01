İYİ Parti Genel Başkanı Akşener gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu!

MHP LİDERİ Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uygun şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğine ilişkin açıklaması değerlendiren Akşener şunları söyledi

“Biz bu konuyu anlamaya çalışıyoruz. Önce Sayın Soylu, Anayasa Mahkemesi’nin şahsında bir tartışma başlattı. Dün Sayın Bahçeli’nin beyanını okudum. Burada anlayama çalıştığımız şey şu; Sayın Soylu ve Sayın Bahçeli birlikte bir çalışma mı yapıyorlar, yoksa AK Parti ve Sayın Bahçeli bir çalışma mı yapıyor, onu anlamaya çalışıyoruz” dedi.

Akşener, parti içinde yaşanan tartışmaların sorulması üzerine de şu ifadeleri kullandı

“Bizim derdimiz memleket meselesi. Derdimiz işsizlik, mutsuz gençler. Dolayısıyla iç meselelerimizle Türkiye’yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum”