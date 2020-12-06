İYİ Parti Genel Başkanı Akşener gündemi değerlendirdi!

Akşener, Haziran 2021'de erken seçim beklediğini ifade etti.

"Aşıyı olumsuz durumlarla karşılaştığımız zaman bıraktık diyelim. Sonra nereden alacağız? Almanya, ABD ve Rusya ile bağlantıların kurulması lazım."

Akşener, korona aşısının sadece Çin'den alınmaması gerektiğini belirtti

"Gördüğüm kadarıyla 2021 Haziran gibi seçim olabilir. Haziran’da seçim bekliyorum, olması da gerekir."