İYİ Parti Genel Başkanı Akşener gündemi değerlendirdi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup toplantısındaki konuşmasına, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık'a Allah'tan rahmet, sevenlerine ve camiasına başsağlığı dileyerek başladı.

Aşık'ın, Muş'ta, iyilerin, cesurların bayrağını taşıdığını, hem il başkanlarının hem de herkesin ağabeyi olduğunu söyleyen Akşener, "Biz kendisinden razıyız, Allah da ondan razı olsun. Bu vesileyle, Ramazan başkanımın şahsında, Kovid-19 sebebiyle yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadesine yer verdi.

Akşener, Şubat ayından bu yana, dünyayı saran pandemiyle ilgili iktidarı uyardıklarını dile getirdi.

"Pandeminin ikinci dalgası Türkiye'ye pahalıya mal oldu. Bu süreçte, laf kalabalığıyla günü geçiştirmek yerine, somut adımlar atılması gerekiyor." diyen Akşener, İYİ Parti milletvekillerinin salgının başından beri süreci yakından takip ettiğini, bu kapsamda Meclis'te önergeler ve kanun teklifleri verdiğini, bunların Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildiğini ifade etti.

Akşener, şunları kaydetti:

"Milletimiz için istedik, esnafımız için önerdik Cumhur İttifakı reddetti. Oysa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletine ücretsiz aşı yapabilecek, zordaki esnafına aylık 2 bin lira destek verebilecek bir ülkedir.

Ama maalesef Türkiye'yi yöneten bu iktidar, milletimizi önemsemiyor, esnafımızı önemsemiyor. Millet namına iyi olan ne varsa, küçük ortağıyla birlikte parmak kaldırıp engel oluyorlar. Tek dertleri var, o da koltukları."

Katar'la yapılan ticari anlaşmalar

Türkiye ile Katar arasında yapılan ticari anlaşmalara değinen Akşener, birçok devlet ya da şirketin yabancı borsalara ortak olarak yatırımlar yaptığını söyledi. Akşener, yabancı sermayeye ve yatırımlara karşı olmadıklarını vurguladı.

Gelişmiş ülkelerde bu tür satış ya da yatırımlarla ilgili olarak kamuoyuna bilgi verildiğinin altını çizen Akşener, "Devlet, 'ticari sır' maskesinin ardına saklanmaz. O yüzden gizli saklı, yangından mal kaçırır gibi yapılan bu anlaşmaların akıbetini, dikkatle takip edeceğiz." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 2021 yılı bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, vatandaşların taleplerini içeren öneriler yaptıklarını ancak iktidarın bu önergeleri kabul etmediğini belirtti.

Akşener, bütçeyle ilgili komisyonda muhalefetin verdiği önergelerin hiçbirisinin kabul edilmediğini ve bu durumun da demokrasiyle bağdaşmadığını dile getirdi.

Akşener, AK Parti iktidarında hane halkı borcunun milli gelire oranının10 kat artarak yüzde 17'ye, reel sektör borcunun milli gelire oranının ise 3 kat artarak yüzde 74'e ulaştığını söyledi.

"Asgari ücretle yüzleşmemiz lazım"

Yüzleşilmesi gereken gerçeklerden bir diğerinin de asgari ücret konusu olduğuna dikkati çeken Akşener, asgari ücretin, evine ekmek götürmekte zorluk çeken 10 milyondan fazla haneyi ilgilendirdiğini vurguladı.