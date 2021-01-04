İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündemi değerlendirdi!

Akşener, ittifak ortağı CHP ile partisinin çözüm önerilerinin farklı olduğunu söyledi

Makulun dili ve sesi olacağımızı söyledik buna da devam ediyoruz. İYİ Parti kurulmamış olsa büyükşehirler alınabilir miydi? Bu enerji, sinerji oluşabilir miydi? Vatandaşın derdinin dile getirildiği bir yolculuk yapıyoruz. Gücümüz oradan geliyor.

Ben sizin programınıza katılacağımı ilan ettim. Turizm acentelerinden bilgi notları geldi. Karayolları işçilerinin sorunları, hepsi bize ulaştı. Bu ne demek. Bizi anlatın, kavga etmeyin, bizim derdimiz üzerine rekabet edin.

Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasında şöyle bir fark var. Çözüm önerilerimiz CHP ile farklı, duygusal bir birliktelik değil, vatandaşın talebiyle kurulmuş bir birlik. Bir iş birliği. Birbirimizi gagalamadan çalışıyoruz. Sayın İmamoğlu da Sayın Yavaş da Millet İttifakı kontenjanlarından seçildiler. Biz onları takip eder, eksiklerini söyleriz. Kimini açık kimini de uyarı şeklinde söyleyebiliriz. Vatandaşa ulaşmalarını sağlamak için göz olabiliriz.